PS5, Xbox Series X e il paradosso DualShock 4: usarlo con Halo Infinite e non con Spider-Man Miles Morales (Di martedì 4 agosto 2020) In questi giorni si è parlato spesso dei controller di Xbox Series X e PlayStation 5. Mentre la console di Microsoft supporterà il controller Xbox One, Sony ha precisato che PlayStation 5 utilizzerà categoricamente il DualSense, con buona pace del DualShock 4 che andrà in pensione.Tuttavia, ora che l'uscita di xCloud è stata annunciata, oltre ad una serie di ulteriori accessori per il gaming su smartphone, arriva il colpo di scena. Microsoft a quanto pare supporterà l'utilizzo del DualShock 4 nei giochi di nuova generazione. Ovviamente non stiamo parlando di console, ma dello streaming con Game Pass e xCloud e sarà anche compatibile con i giochi presenti sempre nel Game Pass.Tutti i principali giochi a marchio Microsoft arriveranno all'interno di ... Leggi su eurogamer

