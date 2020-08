Ponte di Genova, imminente l’apertura al traffico (Di martedì 4 agosto 2020) E’ imminente l’apertura al traffico del nuovo Ponte di Genova. Le prime macchine sono in attesa al casello. Genova – imminente l’apertura al traffico del nuovo Ponte di Genova. Il via libera definitivo era atteso per il pomeriggio di martedì 4 agosto 2020, ma dei piccoli interventi alla pavimentazioni hanno fatto slittare di qualche ora l’autorizzazione alle macchine che sono in attesa al casello. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - MetaErmal : Un ponte è un arcobaleno di cemento. #Genova - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - CarpaneseSilva1 : RT @Libero_official: A #InOnda, Danilo #Toninelli si intesta il merito per il nuovo Ponte di #Genova e attacca Matteo #Salvini https://t.c… - CrisciGloria : Genova, il numero 43 tra le nuvole durante l’inaugurazione del nuovo ponte -