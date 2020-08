Passo dello Stelvio, cade la neve ad agosto: imbiancati strade e rifugi. Le immagini (Di martedì 4 agosto 2020) Una perturbazione ha imbiancato Passo dello Stelvio, tra il Trentino-Alto Adige e la Lombardia, come anche le montagne sopra Solda. Nelle ultime ore sono caduti fino a 20 centimetri di neve. Sulle Dolomiti invece niente neve e prati verdi, ma comunque temperature piuttosto autunnali questa mattina. Anche a valle i valori sono decisamente sotto la media stagionale, ma giovedì Bolzano sfiorerà nuovamente i 30 gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

