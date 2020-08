"Ordine, disciplina. Sfigati, volete cantare Bella Ciao?". La clamorosa replica di Salvini ai contestatori: rissa in piazza (Di martedì 4 agosto 2020) Il copione non cambia: arriva Matteo Salvini e si scatena l'inferno. Segno del fatto che fa paura ai suoi avversari. Siamo a Ventimiglia, in Liguria, dove il leader della Lega si è presentato per un comizio elettorale in sostegno di Giovanni Toti in vista del voto di settembre. Morale? Accolto dai soliti noti tra urla, fischi, insulti e il consueto caos. Ma Salvini non ci sta, e replica. Rivolgendosi ai contestatori spara ad alzo zero: "Avete perso, sfigatelli, avete perso, serve l'educazione civica a scuola e magari serve anche reintrodurre un annetto di servizio militare per imparare la convivenza, l'Ordine, le regole, la disciplina, il rispetto". E ancora: "Lasciamo che gli altri urlino e fischiettino, noi lavoriamo". Un fiume in piena, Salvini, che a stretto ... Leggi su liberoquotidiano

