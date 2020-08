Omicidio di Via Poma, l’avvocato dei Cesaroni: “L’indagine si può riaprire” (Di martedì 4 agosto 2020) Il 7 agosto saranno 30 anni esatti dal Delitto di Via Poma, uno dei più misteriosi e tutt’ora irrisolti omicidi. La vittima, Simonetta Cesaroni, è da decenni al centro del giallo sulla sua morte, che ha portato a numerose condanne ma anche altrettante assoluzioni. Mentre si avvicina l’anniversario, il legale della famiglia parla della possibilità di riaprire il caso, in cerca della verità una volta e per tutte. Il Delitto di Via Poma, 30 anni dopo Era l’estate del 1990 quando Simonetta Cesaroni venne uccisa con un colpo alla testa e, successivamente, le vennero inferte 29 coltellate. Il delitto accadde negli uffici di via Poma della A.I.A.G, l’Associazione Alberghi della Gioventù, dove la 21enne Cesaroni lavorava. Il suo ... Leggi su thesocialpost

Al via processo per omicidio Pomarelli, spunta l'aggravante: "Minorata difesa" Fanpage.it Omicidio a Rosarno, arrestato l'autore: è il cognato

E’ accusato di omicidio e tentato omicidio ... a fare scattare l’allarme sul luogo del delitto, in via Medma, a poca distanza dal Municipio e dal campo sportivo della cittadina della Piana. Sul posto ...

Rosarno, omicidio Pupo: arrestato il cognato della vittima

Sarebbe il 45enne Carmelo Bersano il presunto killer di Antonio Pupo, l’uomo di Rosarno ucciso ieri sera in via Medma mentre si trovava in auto ... Stando a quanto appreso, alla base dell’omicidio del ...

