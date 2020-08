MotoGP, Marquez out a Brno: il sostituto sarà Bradl (Di martedì 4 agosto 2020) BARCELLONA - Marc Marquez salterà il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, in programma nel weekend sulla pista di Brno. Lo ha annunciato il Team Repsol Honda attraverso il proprio profilo ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Marquez operato per la seconda volta al braccio - Gazzetta_it : Brutte notizie per Marc Marquez, non correrà a Brno - SkySport : Marquez ancora out: salterà il GP di Brno. Stefan Bradl al suo posto - GaiaPieri : L'ho detto e lo ripeto: chi troppo vuole nulla stringe. Approfittane per riflettere ed imparare, mio caro… - Gazzetta_it : La #Honda ha scelto: al posto di #Marquez a Brno c'è #Bradl -