La Roma omaggia Casillas: "Uno dei più grandi di tutti i tempi" (Di martedì 4 agosto 2020) Roma - ' Uno dei più grandi di tutti i tempi. Congratulazioni per una carriera davvero incredibile. Ti auguriamo il meglio per il tuo ritiro e per qualsiasi altra sfida ti aspetterà in futuro '. Con ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : La #Roma omaggia Casillas: “Uno dei più grandi di tutti i tempi”: Il portiere spagnolo ha annunciato il ritiro dal… - Corona95Matteo : RT @ReteSport: SOCIAL - La #Roma omaggia #Casillas: 'Uno dei più grandi di tutti i tempi' #ASRoma #Retesport - ReteSport : SOCIAL - La #Roma omaggia #Casillas: 'Uno dei più grandi di tutti i tempi' #ASRoma #Retesport - PagineRomaniste : L'#ASRoma omaggia #Casillas: 'Complimenti per una carriera davvero incredibile' - FOTO - VoceGiallorossa : ?? La #ASRoma omaggia Casillas: 'Uno dei più grandi, ti auguriamo il meglio per qualunque sfida dovrai affrontare' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omaggia La Roma omaggia Casillas: “Uno dei più grandi di tutti i tempi” Corriere dello Sport.it Per un pugno di euro

BIELLA – Sto varcando la soglia dei miei 50 più iva tutti vissuti in terra biellese e quasi trenta da oste in Biella e mai avrei immaginato un invito a tenere una rubrica tutta mia su questo bisettima ...

Il dolore e l’abbraccio di Mattarella ai parenti: «Questo ponte non cancella la ferita»

Quarantatré luci tracciano le notti della Valpolcevera. Ciascuna rappresenta la scia luminosa di una persona che qui, il 14 agosto di due anni fa, respirò i suoi ultimi istanti di vita. Eccolo, il pon ...

BIELLA – Sto varcando la soglia dei miei 50 più iva tutti vissuti in terra biellese e quasi trenta da oste in Biella e mai avrei immaginato un invito a tenere una rubrica tutta mia su questo bisettima ...Quarantatré luci tracciano le notti della Valpolcevera. Ciascuna rappresenta la scia luminosa di una persona che qui, il 14 agosto di due anni fa, respirò i suoi ultimi istanti di vita. Eccolo, il pon ...