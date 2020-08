GPS, ultimi giorni per ricorrere con Anief contro la tabella di valutazione dei titoli (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – ultimi giorni per poter presentare la domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che servono per l’assegnazione della supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. Si stima che vi siano più di 200mila posti vacanti e disponibili dal prossimo anno. Lo ricorda il Presidente del Sindacato delle scuola Anief, Marcello Pacifico, in una intervista rilasciata a Teleborsa, ricordando che il nuovo sistema delle GPS rivede le tabelle di valutazione dei titoli. Una revisione che l’Anief ha denunciato come “inopportuna”. “Lo studio legale dell’Anief, consultando la giurisprudenza, ha ritenuto che ci siano diversi vizi di legittimità, in primo luogo perché si va a ... Leggi su quifinanza

_mat_tia : E i primi giorni no, per non sovraccaricare il sistema. E gli ultimi giorni no, perché mai portarsi all’ultimo. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS ultimi GPS, punteggio: servizio “altre attività di insegnamento” non vale più, anche se era già stato valutato nel 2017 Orizzonte Scuola GPS, ultimi giorni per ricorrere con Anief contro la tabella di valutazione dei titoli

Ultimi giorni per poter presentare la domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che servono per l'assegnazione della supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. Si ...

Poste Italiane, come rivoluzionare la logistica con due startup

Non è la prima volta che Poste investe su una startup o scaleup e non sarà certo l’ultima. Il 2019 è stato l’anno dei servizi finanziari: ha guidato il round da 40 milioni di Moneyfarm e ha partecipat ...

Ultimi giorni per poter presentare la domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che servono per l'assegnazione della supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. Si ...Non è la prima volta che Poste investe su una startup o scaleup e non sarà certo l’ultima. Il 2019 è stato l’anno dei servizi finanziari: ha guidato il round da 40 milioni di Moneyfarm e ha partecipat ...