Gli insulti e il body shaming dell’ex sindaca di Rho contro Giorgia Meloni (Di martedì 4 agosto 2020) Le contese politiche non devono mai cadere dalle scale dell’insulto. Perché l’odio che corre in rete, sempre più spesso, non ha una connotazione ideologica. Anzi, si tratta di un fenomeno che taglia il web bipartisan. L’ultimo caso vede come protagonista l’ex sindaca di Rho (nella città metropolitana di Milano) Paola Pessina nei confronti di Giorgia Meloni. Un post che utilizza le immagini dell’acceso intervento della leader di Fratelli d’Italia a Montecitorio di mercoledì scorso (29 luglio). insulti e body shaming. LEGGI ANCHE > La replica della sorella di Giorgia Meloni ‘chiamata in causa’ da Sandro Veronesi A denunciare l’accaduto è stata la stessa ... Leggi su giornalettismo

FBiasin : Da 24h si parla dell'#Inter di #Zhang come di un club poco serio. L'Inter di uno che ha investito centinaia di mili… - LegaSalvini : ?? IL POVERO GIGGINO, DOPO AVER MANDATO A PROCESSO L’UNICO CHE AVEVA FERMATO GLI SBARCHI, VUOL DARE LEZIONI DI GEST… - umbo70 : RT @GiorgiaMeloni: Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e… - Claudio26520120 : RT @GiorgiaMeloni: Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e… - GraziaB6 : RT @GiorgiaMeloni: Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e… -