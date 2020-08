Fase 3: da Unicredit finanziamento leasing da 2,9 mln a Reithera con garanzia Sace (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) – Reithera ha ricevuto da Unicredit leasing, società del gruppo Unicredit, un finanziamento di 2,9 milioni di euro interamente garantito da Sace. Il finanziamento complessivo all’azienda, per un totale 3,5 milioni, è stato completato con una quota di 0,6 milioni garantiti dal Fondo Centrale di garanzia. Si tratta della prima operazione in leasing in Italia con garanzia Sace. Le nuove risorse finanziarie derivanti dall’operazione si aggiungono al precedente finanziamento di 5 milioni erogato da Unicredit e coperto dalle garanzie del Fondo Centrale, sempre nell’ambito degli investimenti sul fronte ... Leggi su calcioweb.eu

Buddybank fa a meno dei social. E spinge sugli esports

Una nuova e sfidante strategia di marketing e comunicazione per dialogare sempre più amichevolmente col proprio target. L’ha scelta buddybank, il modello di servizio ‘powered by UniCredit’, pensato pe ...

