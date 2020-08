F1, Wolff: “Piloti di riserva in caso di positività? Troviamo alternative a Superlicenza” (Di martedì 4 agosto 2020) “Penso che Gutierrez sarebbe stato un candidato davvero buono per il posto, ma purtroppo non aveva tutte le qualifiche necessarie. Ma hanno preso Hulkenberg e questa è stata una buona chiamata da parte loro“. Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta così la decisione della Racing Point di puntare su Nico Hulkenberg nonostante la scuderia avesse ben due piloti “di riserva” designati a sostituire Sergio Perez, positivo al Covid-19. In realtà né Stoffel Vandoorne né Esteban Gutierrez avrebbero potuto prendere il posto di Perez con il belga pronto al tour de force in Formula E e con Gutierrez out a causa dei 300 km mancanti per riattivare la Superlicenza Fia. “Quest’anno c’è una nuova regola: se non hai corso con una vettura di Formula 1 in un evento ... Leggi su sportface

