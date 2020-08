F.1, GP Emilia Romagna - Svelato il nuovo format di due giorni (Di martedì 4 agosto 2020) In un anno nel quale la normalità e la routine in qualsiasi settore sono state completamente spazzate via, a causa della situazione d'emergenza causata dalla pandemia, anche la Formula 1 si è velocemente adattata alla situazione. Una delle novità di quest'anno sarà la sperimentazione di un nuovo format di gara articolato in soli due giorni: sarà testato per la prima volta a Imola, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.Prove per il futuro. Nei piani di Liberty Media c'è la volontà di allungare il calendario fino a un massimo di 25 gare per stagione. Un impegno ancora più arduo per tutte le squadre, che già faticano a tenere i ritmi serrati di oggi. Per questo motivo, per agevolare i team sotto il profilo logistico, si valuterà un ... Leggi su quattroruote

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - MediasetTgcom24 : Parma, getta transenne sui binari: evitato deragliamento a un treno regionale #carabinieri - EdiMommi : RT @AzzurraBarbuto: Attualmente stiamo mantenendo in regime di accoglienza quasi 86 mila migranti distribuiti da Nord a Sud, in particolare… - teatroforchette : Da 20 anni nel territorio un corso di formazione riconosciuto e con il contributo della Regione Emilia Romagna ??Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: 34 nuovi casi positivi (23 asintomatici) da screening regionali Regione Emilia Romagna Indagine Istat su sieroprevalenza: quasi 1,5 mln di italiani colpiti dal virus

(Teleborsa) - Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono ...

La nuova Lega e la vecchia Lega

un successo enorme per un partito allora praticamente inesistente a sud dell’Emilia-Romagna. Alle elezioni politiche successive, nel 1994 e nel 1996, la Lega aumentò ancora il suo consenso arrivando ...

(Teleborsa) - Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono ...un successo enorme per un partito allora praticamente inesistente a sud dell’Emilia-Romagna. Alle elezioni politiche successive, nel 1994 e nel 1996, la Lega aumentò ancora il suo consenso arrivando ...