Eni-ASSTRA, accordo per mobilità sostenibile e decarbonizzata (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata al centro dell‘alleanza tra Eni e ASSTRA, associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per metter in campo iniziative e sperimentazioni in chiave green. L’accordo unisce i mondi della produzione energetica e dei servizi di trasporto pubblico locale per spingere l’acceleratore sulla mobilità sostenibile e la decarbonizzazione, creando valore aggiunto ambientale, sociale ed economico per il Paese, in linea con gli obiettivi 2050 del New Green Deal europeo. L’obiettivo è decarbonizzare i trasporti e abbattere il livello di particolato immesso nell’aria, secondo un approccio che in ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata al centro dell'alleanza tra Eni e ASSTRA, associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, che hanno sottoscr ...

Roma, 04 ago 12:05 - (Agenzia Nova) - Nasce un'alleanza tra i mondi della produzione energetica e dei servizi di trasporto pubblico locale per spingere l'acceleratore sulla mobilità sostenibile e la d ...

