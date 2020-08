Dalla Francia: annullata amichevole Strasburgo-Rennes, 4 positivi al COVID19 (Di martedì 4 agosto 2020) Salgono i positivi in casa Strasburgo. Come si legge sul sito ufficiale della società, il club alsaziano conta altri quattro giocatori che hanno contratto il Covid-19. Isolamento di quattro giorni per i tesserati e naturalmente, il match amichevole contro il Rennes è stato annullato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

