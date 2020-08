Coronavirus Pomezia: 69 guariti e 4 persone positive (Di martedì 4 agosto 2020) Salgono a 69 i cittadini guariti nel Comune di Pomezia mentre scendono a 4 le persone positive. Quest’ultime si trovano tutte in isolamento domiciliare. Nessun nuovo caso si è registrato negli ultimi giorni. Infine, sono 64 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo ma non positivi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

C’è molta Italia nel vaccino che, forse, potremo assumere per proteggerci dal contagio Covid. Mentre inizialmente il mondo parlava di “vaccino di Oxford”, ora è chiaro a tutti che a questa sperimentaz ...

"Il mondo potrà sconfiggere il coronavirus nel 2021, quando riusciremo a produrre un miliardo di dosi di vaccini. Ma prima avremo un farmaco che curerà i contagiati dal Covid-19. Un'iniezione a base d ...

C’è molta Italia nel vaccino che, forse, potremo assumere per proteggerci dal contagio Covid. Mentre inizialmente il mondo parlava di “vaccino di Oxford”, ora è chiaro a tutti che a questa sperimentaz ..."Il mondo potrà sconfiggere il coronavirus nel 2021, quando riusciremo a produrre un miliardo di dosi di vaccini. Ma prima avremo un farmaco che curerà i contagiati dal Covid-19. Un'iniezione a base d ...