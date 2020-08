Coronavirus, l'Onu avverte: "Va data priorità alla riapertura delle scuole" (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - L'Onu esorta tutti i Paesi a dare priorità alla riapertura delle loro scuole, una volta controllata la diffusione locale del Coronavirus, avvertendo che chiusure prolungate comportano il rischio di una "catastrofe generazionale". "Viviamo in un momento decisivo per bambini e giovani in tutto il mondo. Le decisioni che i governi prenderanno ora avranno un effetto duraturo per decenni su centinaia di milioni di giovani, nonché sulle prospettive di sviluppo dei Paesi", ha affermato in un video messaggio il segretario generale, Antonio Guterres, presentando un rapporto sull'impatto della chiusura di scuole, istituti e università. Secondo l'analisi, il mondo stava già vivendo una "crisi ... Leggi su agi

(askanews) - "Una volta che la trasmissione locale di Covid-19 sarà sotto controllo ... insegnanti e giovani è fondamentale", ha insistito il segretario generale dell'Onu.

