CorMez: LLorente in lista Uefa, Gattuso potrebbe prenderlo in considerazione per il Barcellona (Di martedì 4 agosto 2020) potrebbe esserci una sorpresa in Barcellona-Napoli, per Fernando LLorente. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il nome dello spagnolo è stato inserito dal Napoli nella lista Uefa. Dunque Gattuso potrebbe prenderlo in considerazione per il match di sabato al Camp Nou nel ruolo di centravanti. Anche in considerazione del fatto che il rapporto del tecnico con Milik non sembra vivere un momento troppo idilliaco. Queste le parole del quotidiano: “LLorente è in lista Uefa, in cui mancano Malcuit, Ghoulam e Younes, e, nelle pieghe di una partita dispendiosa e dai numerosi volti, anche l’ex Tottenham si candida per essere preso in ... Leggi su ilnapolista

