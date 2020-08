Chiusura del ponte sul Volturno, continua il disagio per i cittadini (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGrazzanise (Ce) – A due settimane dal “sequestro giudiziario” del ponte Unità d’Italia, che collega il centro urbano di Grazzanise alla più antica frazione Brezza, continua il grave disagio dei cittadini. Il politico locale Domenico D’Elena contribuì, a metà luglio, ad alimentare un putiferio costruttivo: ce n’era bisogno. Adesso però si aspettano concrete soluzioni. In attesa di conoscere aggiornamenti intorno alla dichiarazione del presidente della Provincia, Magliocca, il quale vénti giorni assicurava determinazioni assunte (“…abbiamo già stanziato ben 4 milioni di euro per i lavori urgenti e indifferibili sui tre ponti chiusi ... Leggi su anteprima24

Chiusura del viadotto Histonium: "Necessario migliorare la viabilità di via Pescara"

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali, dopo i forti rialzi messi a segno ieri. Thomas Hempell - Head of Macro & Market Researc ...

Caltanissetta. Disposta chiusura del mercato ortofrutticolo tutti i sabati di agosto.

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha disposto la chiusura straordinaria del mercato ortofrutticolo generale per i sabati del mese di agosto 2020 e la mattina del 17 agosto. Lo ha fatto su prop ...

