Celli: centri anziani, nessuna certezza su riapertura (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “anziani e bambini sono le categorie che piu’ hanno subito e stanno continuando a subire le conseguenze della pandemia. Dare certezza sulla riapertura di scuole e centri anziani e’ una priorita’ che puo’ diminuire il senso di isolamento e solitudine e dare speranza anche alle famiglie su una ripresa della socialita’ in piena sicurezza. Per questo ho sollecitato la commissione Trasparenza di oggi, dopo aver chiesto a vuoto da mesi quella Sociale. Oggi pero’ la commissione e’ stata disertata da assessori e uffici. Cosi’ non sappiamo come e quando riapriranno i centri anziani”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli. “Eppure la rete dei ... Leggi su romadailynews

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Simoncelli e ora la palla passa alla Soprintendenza delle Marche che tra agosto e settembre effettuerà la verifica preve ...

Il cantante Andrea Bocelli al centro di POLEMICHEAndrea Bocelli è al centro di una vera e propria bufera mediatica. Un polverone di cui peraltro è lui stesso l'artefice. Il cantante è intervenuto infa ...

