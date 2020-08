Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “Arkadiusz Milik ormai è un ex calciatore azzurro” (Di martedì 4 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Milik ormai è un ex calciatore del Napoli, non ha accettato il rinnovo, ma penso che sarà un divorzio voluto da entrambe le società. Anche per questo il Napoli ha preso Victor Osimhen. Per quanto riguarda Insigne, se ne riparlerà da gennaio. Gattuso è stato l’autore della sua rinascita, fino a dicembre, al di là di fughe in avanti e colloqui informali, non ci sarà nulla”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, un giornale Spagnolo fa sognare i tifosi Azzurri Mondo Udinese Ag. Manzi: “Siamo stati solo interpellati per l’ok del giocatore e della famiglia”

Luca Scarcia agente di Manzi, al centro dell’attenzione per l’affare Osimhen, ha concesso un’intervista a Radio Punto Nuovo, dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Quella di Ma ...

