Calano i decessi, ma il virus corre in (quasi) tutte le regioni: le uniche Covid-free (Di martedì 4 agosto 2020) Il bollettino di martedì 4 agosto rilasciato dal ministero della Salute fotografa una situazione tutto sommato stazionaria per quanto concerne l'emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 190 i nuovi casi riscontrati, a fronte di appena 5 decessi (ieri erano stati 12). In totale i contagiati sono saliti a quota 248.419, ma di questi soltanto 12.482 sono attualmente positivi: la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (11.680), mentre rimangono sotto controllo i numeri dei ricoveri con sintomi in ospedale (761) e di quelli in terapia intensiva (41). Per quanto riguarda le regioni, in sei fanno registrare la doppia cifra di nuovi casi: guida la Lombardia con 44, seguita da Emilia Romagna (42), veneto (20), Lazio (17), Toscana (11) e Sicilia (10). Sono invece soltanto tre le regioni ... Leggi su liberoquotidiano

