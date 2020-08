Bergomi elogia Gattuso: "Grazie a lui venuto fuori un Insigne mai visto" (Di martedì 4 agosto 2020) Beppe Bergomi, ex giocatore e commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi dispiace tantissimo per Insigne, è il giocatore più in forma del Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Bergomi elogia Gattuso: 'Grazie a lui venuto fuori un Insigne mai visto' - Milannews24_com : Bergomi elogia Theo Hernandez: «È veramente eccezionale. Ecco perché» - gilnar76 : Bergomi elogia Theo Hernandez: «È veramente eccezionale. Ecco perché» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi elogia Bergomi elogia Theo Hernandez: «È veramente eccezionale. Ecco perché» MilanNews24.com