Barcellona, Braithwaite può già salutare: in arrivo una proposta dalla Premier (Di martedì 4 agosto 2020) Sembrano già scorrere i titoli di coda tra Braithwaite e il Barcellona. L'attaccante è già in uscita, in Premier c'è chi è disposto a dargli una nuova chance.LA SITUAZIONEcaption id="attachment 933713" align="alignnone" width="1024" Martin Braithwaite (getty images)/captionMartin Braithwaite è arrivato al Barcellona dal Leganes il 20 febbraio scorso dopo l'infortunio che ha costretto ai box Dembelè. Un'operazione da 18 milioni per riempire la casella lasciata libera dall'ex Borussia Dortmund. Eppure sembra già finita: l'attaccante danese infatti piace al West Ham, pronto ad offrire ai catalani 20 milioni di euro. Lo scrive Mundo deportivo. Barcellona, Braithwaite può già ... Leggi su itasportpress

L'esperienza di Martin Braithwaite al Barcellona può ritenersi conclusa. Dopo alcune ottime stagioni in Francia, con la maglia del Tolosa, l’attaccante danese potrebbe lasciare anzitempo la Catalogna.

Champions League|Barcellona-Napoli: probabili formazioni e dove vederla

Non arruolabile invece Martin Braithwaite. D’altro canto Gattuso avrà quasi ... Andiamo ora a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Barcellona-Napoli.

