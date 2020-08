Auto contro moto, Antonio muore sul colpo: lascia un figlio di 2 anni appena (Di martedì 4 agosto 2020) Un drammatico incidente è costato la vita a Antonio Zienna 27 anni. Succede a Atena Lucana. Lo scontro tra un’Auto e la moto guidata dal ragazzo lungo la stradale 19. Ancora incerta la dinamica sulla quale indagano gli investigatori. Alla guida dell’Auto c’era una donna di Montesano, subito dopo la collisione il motociclo a ha preso fuoco e il ragazzo a bordo è stato scaraventato fuori strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. La donna al volante sotto shock ma in condizioni di salute non gravi è stata portata all’ospedale Luigi Curto per tutti gli accertamenti del caso. Dopo il riconoscimento la salma del giovane pollese è ... Leggi su caffeinamagazine

