Atlantia, stop a trattativa con Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente (Di martedì 4 agosto 2020) Per il cda della holding non ci sono le condizioni per chiudere con Cassa, il board si dice disponibile a cedere l’88% dell’asset tramite ubeauty contest Leggi su ilsole24ore

Per il consiglio di amministrazione di Atlantia la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti per il passaggio di Autostrade per L’italia sotto il controllo dell’ente si è fatta troppo complicata. E ...

Vicenda Autostrade senza fine, altro giro di boa: Cdp e Atlantia faticano a trovare l’accordo

L’accordo tanto sbandierato dal governo su Autostrade cambia ancora. Cdp e Atlantia, cui fa capo l’88% della concessionaria, faticano a trovare un’intesa. Il problema riguarda il consiglio d’amministr ...

