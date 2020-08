Agcom, ricavi pubblicità online superano quelli televisivi (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 per la prima volta i ricavi della raccolta pubblicitaria online superano quelli della pubblicità televisiva, raggiungendo il 41% del totale, a fronte del 39% della tv. È il dato che emerge dal report “Pubblicità online”, pubblicato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: internet e tv detengono la quasi totalità della raccolta, lasciando il 7% alla stampa quotidiana e il 6% alla radio e alla stampa periodica. La tendenza, secondo le prime stime dell’Authority, sarà confermata anche nel 2020: nonostante l’impatto della pandemia, è infatti atteso un ulteriore ampliamento del divario tra i ricavi della pubblicità sul web e gli altri settori. Secondo l’analisi ... Leggi su quifinanza

IlMontanari : Lo strapotere di #google e #Facebook si consolida anche in #Italia , mercato che storicamente era dominato dalla tv… - CorecomLombard : #Osservatorio #Comunicazioni #Agcom: nel 2019 la raccolta pubblicitaria #online supera per la prima volta quella de… - infoiteconomia : Pubblicità, raccolta online supera tv. Agcom: il 68% dei ricavi va all'1% dei player; publisher perdono peso rispet… - pinkgret : Pubblicità, raccolta online supera tv. Agcom: il 68% dei ricavi va all’1% dei player; publisher perdono peso rispet… - reddititaly : Report “Pubblicità online” di Agcom: nel 2019, per la prima volta, i ricavi della raccolta pubblicitaria su interne… -