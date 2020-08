Wta Palermo 2020: strepitosa Cocciaretto, batte Hercog in due set e accede al secondo turno (Di lunedì 3 agosto 2020) Parte con il piede giusto l’esperienza palermitana di Elisabetta Cocciaretto, omaggiata dagli organizzatori del torneo siciliano con una wild card per il tabellone principale, che supera all’esordio nel Wta Palermo 2020 la slovena Polona Hercog e centra la prima vittoria della carriera contro una Top 50. La giovane azzurra s’impone con il punteggio di 7-6(1) 6-3 in un’ora e 55 minuti di gioco, estromettendo dal torneo la finalista dell’edizione disputata nel 2011. Al secondo turno, Elisabetta sfiderà Donna Vekic, testa di serie numero 6. CRONACA – Gran prova della Cocciaretto, che inizia nel migliore dei modi ottenendo un break in apertura e difende il vantaggio acquisito fino al 5-2. La sua avversaria però non ... Leggi su sportface

