Wta Palermo 2020: Sara Errani, che cuore! Batte Cirstea in un match thriller e vola al secondo turno (Di lunedì 3 agosto 2020) Sara Errani esce vittoriosa da un match clamoroso contro Sorana Cirstea nel primo turno del Wta Palermo 2020. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-5 1-6 6-4 dopo circa tre ore di gioco, gettando il cuore oltre l’ostacolo e portando a casa un incontro dove è stata più volte vicina al baratro. La giocatrice romagnola ha infatti dato l’impressione di essere calata fisicamente dopo il primo set, anche a causa di un problema alla gamba che ha anche richiesto l’intervento della fisioterapista, ma è stata protagonista di un’impresa ed ha avuto la meglio dopo un serrato braccio di ferro. Al secondo turno troverà Pliskova o Sakkari, ma comunque vada già tornare in ... Leggi su sportface

