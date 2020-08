Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è incinta (Di lunedì 3 agosto 2020) Con un post sui social che ha fatto felici i fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Sharon Bergonzi, ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. Lo ha fatto tra i ringraziamenti per il suo 28esimo compleanno, cogliendo così i fan di sorpresa. Sharon Bergonzi di nuovo incinta Apprezzatissima dagli spettatori del programma di Maria De Filippi, Sharon Bergonzi in quell’edizione non riuscì a conquistare il tronista Andrea Cerioli, che decise di tornare a casa da solo. Una volta terminata l’esperienza da corteggiatrice, però, Sharon si è creata una famiglia, cui ora si aggiunge una nuova bellissima ... Leggi su thesocialpost

