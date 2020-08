Turista partorisce nel bagno della spiaggia: panico tra i bagnanti “sembrava un film” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sabato pomeriggio una signora austriaca mentre si trovava al bagno “Carlo” di Cattolica, sulla riviera romagnola, ha dato alla luce uno splendido bambino. La donna, già madre di 6 figli, verso le 18 si è recata nel bagno dello stabilimento e nel cubicolo ha messo al mondo il suo settimo bambino. Le urla hanno subito allertato i passanti e grazie al passaparola che si era venuto a creare sulla spiaggia un’infermiera ha aiutato la donna ad affrontare le ripercussioni del parto improvviso. La Turista austriaca di 45 anni ha perso molto sangue e era prossima allo svenimento. Grazie all’intervento dell’infermiera Barbara Di Pardo, fortunatamente ospite dello stabilimento, la mamma è riuscita ricevere delle cure adeguate. L’infermiera intervistata da La Stampa ha ... Leggi su velvetgossip

