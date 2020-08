Tra JasonR e FaZe Clan è già addio. L’ex pro di CS:GO lascia il team di Valorant: “Non mi hanno coinvolto nel roster” (Di lunedì 3 agosto 2020) Jason “JasonR” Ruchelski, ex giocatore professionista di CS:GO e capitano del team FaZe Clan, ha lasciato l’organizzazione per cominciare un nuovo capitolo della sua carriera in Valorant. JasonR era stato annunciato come primo giocatore del team Valorant di FaZe Clan lo scorso 25 giugno, insieme al giocatore di Overwatch Corey “corey” Nigra. Hey @PlayValorant. We’re here. INTRODUCING FaZe Clan’S FIRST Valorant RECRUIT: Welcome, FaZe JasonR!@JasonRuchelski https://t.co/Qa5rKivlYU #FaZeUp pic.twitter.com/gvXGSSdgyD — ... Leggi su esports247

