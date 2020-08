Tamburi, informativa sull’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Tamburi Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2019, ha acquistato, dal 27 al 31 luglio 2020, complessivamente 124.299 azioni ordinarie (pari allo 0,067% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,6604 euro, per un controvalore pari a 703.581,46 euro. Al 31 luglio, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.075.568 azioni proprie, pari all’8,176% del capitale sociale. A Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per Tamburi, che conclude in progresso dello 0,54%. Leggi su quifinanza

Roma, 22 lug. (askanews) - "Lei ha varcato la soglia di quest'aula tra squilli di trombe e rulli di tamburi col sorriso del vincitore sul volto. Doppio errore, presidente Conte. Perch la guerra deve a ...

