Scuola | La Critica di Salvini | Banco con Rotelle Utile per Accompagnare Azzolina a Casa

"Il Banco a Rotelle? Beh, serve per Accompagnare la ministra Lucia Azzolina a Casa". Queste le sarcastiche parole di Salvini in merito alle misure per la riapertura della Scuola. Salvini continua: "La mascherina quando è necessario si mette, ad esempio nei luoghi chiusi, sui treni. Certo, spero di tornare alla normalità il prima possibile ma ai giovani dico usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare". "Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono quintuplicati. Non vedo l'ora che gli italiani possano votare. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali. Accordo con il Movimento 5 Stelle per ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Critica L'infettivologo agli studenti. "Infettatevi poi a scuola" ilGiornale.it 42 Roma Luiss: la scuola di programmazione per il codice del futuro

Il prossimo gennaio la scuola aprirà le porte a 150 studenti di età compresa tra i 18 e 35 anni 42 Roma Luiss: imparare a nuotare in una “piscina digitale” scrivendo i codici del futuro. La nuova scuo ...

Scuola e didattica, consigli per affrontare l’allarme “Summer slide”

Se per i più piccoli le attività all’aria aperta aiutano a stimolare creatività e pensiero critico, per i bambini delle elementari individuare argomenti appassionanti attorno ai quali realizzare ricer ...

