Sanctum: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel 2011 è uscito nei Cinema il film d’azione Sanctum, diretto dal Regista Alister Grierson. Una drammatica crisi nel sistema di grotte meno accessibile e meno esplorato di tutto il mondo. In Italia al Box Office Sanctum 3D ha incassato 1,3 milioni di euro nel primo weekend. Leggi anche: Speed: il film d’azione con Keanu Reeves e Sandra Bullock Sanctum: Film Il film racconta di gruppo di sub intrappolati nelle viscere dell’Oceano Pacifico, che per sopravvivere dovranno ingegnarsi. Il produttore esecutivo è James Cameron, quel Cameron che ha diretto Titanic, la storia d’amore più emozionante di tutti i tempi, ma anche Avatar, Alien e molti altri. Infatti il suo nome nei manifesti del film campeggia molto di più di quello del regista. Infatti molte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

