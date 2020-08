Psr Puglia, la graduatoria finale non è ancora pronta (Di lunedì 3 agosto 2020) BARI - La Regione Puglia, dando attuazione alle sentenze del Tar Puglia, ha verificato la conformità delle 3.212 domande presentate in risposta al bando del Psr, misura 4.1A, creando i presupposti per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARI - La Regione Puglia, dando attuazione alle sentenze del Tar Puglia, ha verificato la conformità delle 3.212 domande presentate in risposta al bando del Psr, misura 4.1A, creando i presupposti per ...

Bari - PSR Puglia Riparte Misura 4.1

Riparte la Misura 4.1A del PSR Puglia dedicata agli investimenti strutturali con l'avvio dell’istruttoria delle richieste di pagamento di 423 aziende agricole per un finanziamento complessivo di circa ...

