Ponte San Michele, lavori quasi finiti Dal 14 settembre via libera anche ai treni (Di lunedì 3 agosto 2020) A due anni esatti dalla chiusura il 14 settembre 2018, il viadotto tornerà completamente percorribile. Rispettato il cronoprogramma annunciato da Rfi all’indomani dello stop. Il Ponte sarà verniciato di verde. Leggi su ecodibergamo

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - _Carabinieri_ : Col pensiero rivolto alle vittime, il volo di un A109 nexus del 15° Nucleo Elicotteri #Carabinieri sul ponte San Gi… - Pres_Casellati : “L’inaugurazione del Ponte San Giorgio non allevia il dolore per le 43 vittime innocenti di due anni fa, ma riaccen… - paoloangeloRF : RT @LanternaGenova: Questa sera, in occasione della cerimonia di inaugurazione del ponte Genova San Giorgio??????????????, la Lanterna di Genova s… -