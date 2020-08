No, queste foto non mostrano la manifestazione di Berlino contro le restrizioni per la pandemia (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due foto che mostrano grandi folle di persone viste dall’alto e da una scritta in sovraimpressione in cui si legge: «Berlino, 1 agosto 2020». L’immagine è accompagnata da questo commento: «Berlino, ieri: oltre 1 MILIONE di persone manifestano contro le restrizioni antidemocratiche imposte con la scusa di un virus. La stampa fedele alla dittatura democratica quasi ignora il fatto, sostenendo che partecipano 15.000 persone…!». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 3 agosto 2020 – Fuori contesto Le due foto sono vere ma non mostrano la ... Leggi su facta.news

NetflixIT : Guardando queste foto vengono in mente due cose: - “Non vedo l’ora che arrivi il 31 luglio” - “OMG VOGLIO QUEL BABY… - noeulkoo : queste foto emanano un vaffanculo vibes altissimo - bvngtanmix : queste due foto? I C O N I C H E - fearlessdosed : RT @CL0TPOLE: ogni tanto va ricordata l’esistenza di queste foto - yourskIaroline : RT @CL0TPOLE: ogni tanto va ricordata l’esistenza di queste foto -

Ultime Notizie dalla rete : queste foto Cosa sono queste foto in bianco e nero di donne su Instagram? Il Post Oms: "Al via mask challenge, mandate foto con la mascherina"

Dopo un atteggiamento 'prudente' sull'utilità della mascherina contro Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità cambia decisamente passo. "Questa settimana lanciamo una 'mask challenge'", una s ...

Cesa, Cesario Villano: “Ecco perché mi candido per Enzo Guida Sindaco”

Cesa (Caserta) – Lo scacchiere elettorale è pronto ormai per le elezioni comunali che si terranno i prossimi 20 e 21 settembre a Cesa. Le forze politiche del centrosinistra locale hanno trovato da tem ...

Dopo un atteggiamento 'prudente' sull'utilità della mascherina contro Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità cambia decisamente passo. "Questa settimana lanciamo una 'mask challenge'", una s ...Cesa (Caserta) – Lo scacchiere elettorale è pronto ormai per le elezioni comunali che si terranno i prossimi 20 e 21 settembre a Cesa. Le forze politiche del centrosinistra locale hanno trovato da tem ...