“No!”. Chiara Ferragni e Fedez sotto choc: quello che dice Leone li manda fuori di testa (Di lunedì 3 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez e la parolaccia del figlio Leone. C’è sempre una prima volta. Per tutti. Oggi è toccato a Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Amatissimo dal popolo dei social network e dai genitori, il piccolo Leone oggi è diventato protagonista di un piccolo siparietto sugli account social dei genitori. Infatti, in un video postato da Fedez il piccolo Leone sembra proprio dire una parolaccia. Infatti, infastidito con qualcuno Leo si avvicina a qualcuno che non è inquadrato in maniera spazzientita e a voce alto sibila un qualcosa che sembra molto vicino ad un’imprecazione. Fedez, ironicamente, posta il tutto su Instagram, con il ... Leggi su caffeinamagazine

elebaromusica99 : RT @naiemzzu: Ma solo io ogni tanto penso che tutta la sorpresa del video per il compleanno di Ermal l’ha organizzata Chiara? No perché io… - M00NSVT : @cili3gine ma sei scema chiara no x favo non mi aiutate - Nowhere_Dumb : Sono stanco delle lunghe e patetiche conversazioni fini a se stesse (dopo un certo punto), delle faccine e dei sorr… - CocoResilevncex : @126gian il battiti l’hanno già registrato, la dark non è venita, wayne sta ad alberobello con chiara, quindi no, non lo vedrò per ora ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “No” Chiara Le Regioni chiedono agli Stati membri più collaborazione territoriale per l'adozione del piano di ripresa UE Policymakermag