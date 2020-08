Migranti: Sisto, 'Conte non credibile, deriva scellerata che Paese non merita' (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "La credibilità del pugno duro di Conte sull'immigrazione è pari a zero. In un patetico gioco delle parti, il premier veste i panni del 'poliziotto cattivo' mentre il Pd continua ad insistere sulla linea dell'accoglienza come dogma, addirittura tornando a vagheggiare la riforma della cittadinanza”. Lo afferma il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. “Risultato: arrivano Migranti spesso contagiati -aggiunge- che scappano dalle strutture che li ospitano. Un Paese già fiaccato dal dramma Covid non merita questa deriva scellerata. Non è questione di chiudere le porte in faccia a chi ha bisogno, ma di aprirle al buonsenso. Un po' di ... Leggi su iltempo

Migranti allo sbando al centro di Roma: "Ecco che fine fa chi sbarca"

“Chi ci assicura che non ci siano degli infetti anche qui? Con tutto quello che si sente alla televisione...”. Il signor Egisto ha un’ottantina di anni portata bene. Giornale sotto il braccio, percorr ...

