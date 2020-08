Migranti: sindaca Porto Empedocle incontra Prefetta, 'nave quarantena non risolutiva' (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) Ida Carmina incontrerà oggi pomeriggio la Prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa per affrontare l'emergenza Migranti nella tensostruttura. Tra la notte scorsa e l'alba di oggi sono scappati altri decine di Migranti molte dei quali ancora non rintracciati. La sindaca chiede di svuotare al più presto la tensostruttura. E si dice convinta che "se continuano questi flussi migratori anche la nave quarantena che è arrivata stamattina non sarà risolutiva". Leggi su iltempo

StefaniaFalone : RT @Adnkronos: #Migranti, sindaca #PortoEmpedocle: 'Nave quarantena non risolutiva' - SenatoreF : RT @valfurla: 'Questi migranti che sono scappati è anche una questione di sopravvivenza. Il centro è una baracca, un lamierino senza finest… - Adnkronos : #Migranti, sindaca #PortoEmpedocle: 'Nave quarantena non risolutiva' - TV7Benevento : Migranti: sindaca Porto Empedocle incontra Prefetta, 'nave quarantena non risolutiva'... - PillaPaladini : RT @Monicanpl: Riace, agosto 2018. Il modello Riace, la sindaca di Barcellona in esclusiva e la reazione di Salvini. Ricordi. #job #migra… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaca Migranti, sindaca Porto Empedocle: "Prima emergenza è tutelare la salute pubblica" Adnkronos Migranti: sindaca Porto Empedocle incontra Prefetta, 'nave quarantena non risolutiva'

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) Ida Carmina incontrerà oggi pomeriggio la Prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa per affrontare l'emergenza migranti nella te ...

A Mazara del Vallo comincia la rassegna letteraria "Un Mediterraneo di letture"

Prenderà il via venerdì 7 agosto – per concludersi il 29 agosto – a Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE”, organizzata dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patroc ...

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) Ida Carmina incontrerà oggi pomeriggio la Prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa per affrontare l'emergenza migranti nella te ...Prenderà il via venerdì 7 agosto – per concludersi il 29 agosto – a Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE”, organizzata dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patroc ...