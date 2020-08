Migranti: Lega, governo intervenga subito su ex caserma Caverzani (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Chi non rispetta le regole ed ilLegale è giusto che sia rimandato a casa. Apprendiamo dalla stampa che nell'ex caserma Cavarzerani, a Udine ci sono circa 500 immigrati irregolari, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Immigrati che hanno inscenato una rivolta per protestare contro l'obbligo di restare all'interno della struttura. Un comportamento vergognoso preceduto da vari tentativi di fuga decisamente pericoloso per tutta la regione del Friuli Venezia Giulia. Occorre che il governo, tanto solerte con gli italiani, intervenga immediatamente. Per questo ho presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Salute per chiedere quali provvedimenti intendano adottare per garantire la salute e la sicurezza della popolazione del Friuli Venezia Giulia e allo stesso tempo di ... Leggi su liberoquotidiano

A Porto Empedocle è arrivata la nave “Azzurra”, la “nuova” nave quarantena che ospiterà i migranti giunti lungo le coste agrigentine attraverso gli sbarchi autonomi. L’imbarcazione appartiene al grupp ...

Migranti, governo a rischio scivolone: la stretta di Conte sugli sbarchi

Spaventato dai pronostici che vedono il Governo a rischio scivolone sulla questione migranti, Giuseppe Conte opta per la linea dura e dice 'stop' agli ingressi irregolari, promettendo più rimpatri. Il ...

