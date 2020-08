L’uscita degli iPhone 12 in 2 momenti diversi: le novità dalla produzione (Di lunedì 3 agosto 2020) La scorsa settimana è giunta la conferma ufficiale che l'iPhone 12 vedrà la sua uscità più tardi del previsto quest'anno. La stessa Apple non ha potuto che confermare come il suo lancio di punta del 2020 non potrà fare altro che essere posticipato di qualche settimana. Colpevole è naturalmente la perdurante situazione della pandemia Covid-19. Naturalmente da Cupertino non hanno fatto sapere molto di più proprio sull'uscita dell'iPhone 12 ma oggi, grazie ad alcune rivelazioni provenienti dall'autorevole fonte Digitimes, apprendiamo che il lancio dei successori degli iPhone 11 potrebbe giungere in due tempi diversi. il poker di melafonini atteso per l'autunno verrebbe sdoppiato in due parti per questioni legate alla catena di ... Leggi su optimagazine

