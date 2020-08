Lecce-Parma 3-4: giallorossi retrocessi (Di lunedì 3 agosto 2020) Lecce-Parma doveva essere la partita salvezza per i Leccesi. Non è stato così. I giallorossi si sono dovuti arrendere prima alle offensive del Parma e poi alla classifica con il Genoa che trionfava in casa contro il Verona. Un campionato onorato fino all’ultimo minuto dai ragazzi di Liverani che retrocedono a testa alta ed ora dovranno programmare al meglio la prossima stagione. Lecce-Parma 3-4: il riassunto della partita Il risultato si sblocca nei primi minuti di gioco con uno sfortunato autogol di Lucioni che nulla può fare per impedire alla palla di entrare in rete. Parma che raddoppia al minuto 24 con la rete di Caprari che dal limite dell’area spiazza Gabriel.Un inizio da incubo per i padroni di casa che ... Leggi su sport.periodicodaily

