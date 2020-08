Le centinaia di mini-focolai attivi in Lombardia (Di lunedì 3 agosto 2020) Ci sono 114 mini-focolai ancora attivi in Lombardia, secondo il report più aggiornato della Regione di cui racconta oggi Repubblica Milano. E si trovano in ATS come quella di Bergamo e Brescia che sono state l’epicentro dell’epidemia di Coronavirus su scala nazionale tra marzo e aprile, ma non solo visto che ce ne sono anche a Milano. I 114mini-focolai attivi in Lombardia Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell’ATS di Milano, fa sapere che in tutto quelli ancora attivi sono 431 e quello più ampio riguarda una decina di persone impiegate in una ditta di pulizia. Sono ancora attuali proprio per le caratteristiche di SARS-COV-2: i pazienti impiegano settimane prima di diventare negativi. ... Leggi su nextquotidiano

Le centinaia di mini-focolai attivi in Lombardia

Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell’ATS di Milano, fa sapere che in tutto quelli ancora attivi sono 431 e quello più ampio riguarda una decina di persone impiegate in una ditta ...

