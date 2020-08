L'annuncio di re Juan Carlos: "Lascio la Spagna" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, sospettato di corruzione in un caso di fondi dall’Arabia Saudita, lascia il Paese. Lo rende noto la Casa reale. Il re Juan Carlos ha comunicato a Felipe VI la sua “decisione ponderata” di trasferirsi fuori dalla Spagna di fronte alle ripercussioni pubbliche di “alcuni eventi passati” nella sua vita privata, riferisce il Palazzo della Zarzuela in una nota. La dichiarazione spiega che Juan Carlos ha inviato al figlio una lettera in cui rende nota la decisione, presa “con sentimento profondo, ma con grande serenità”.“Sono stato re di Spagna per quasi quarant’anni e per tutto questo tempo ho sempre desiderato il meglio per la ... Leggi su huffingtonpost

MediasetTgcom24 : SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - Giulia07738572 : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - GazzettaDelSud : Spagna, l'annuncio del re emerito Juan Carlos: 'Lascio il paese' - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' -