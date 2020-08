Jurassic World: Dominion, Sam Neill è "eccitato all'idea di tornare a combattere i dinosauri" (Di lunedì 3 agosto 2020) Sam Neill celebra il ritorno sul set di Jurassic World: Dominion con una foto che lo mostra in versione 'cacciatore di dinosauri'. Le riprese di Jurassic World: Dominion hanno finalmente preso il via e il veterano Sam Neill è "eccitato all'idea di tornare a combattere i dinosauri", come ammette lui stesso in un divertente post su Twitter che con cui celebra il ritorno sul set. "Tenetevi stretti i cappelli" scrive l'attore. "Io torno a indossare il mio vecchio capello questa settimana per tornare ad affrontare i dinosauri ancora una volta. Sono eccitato e terrorizzato. Ovviamente ... Leggi su movieplayer

