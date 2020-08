Inter, c’è ancora il nerazzurro nel futuro di Alexis Sanchez (Di lunedì 3 agosto 2020) Da oggetto misterioso a pedina fondamentale di Antonio Conte, il futuro di Alexis Sanchez sarà ancora all’Inter. Vicino l’accordo con lo United Il futuro di Alexis Sanchez sarà ancora a tinte neroazzurre. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter sarebbe vicina a trovare l’intesa con il Manchester United per la conferma dell’esterno cileno. Il classe 1988, partito in sordina, ha convinto tutti nella seconda parte di stagione, affermandosi come un elemento fondamentale delle rotazioni di Antonio Conte che lo ha spesso preferito a Lautaro Martinez come partner offensivo di Romelu Lukaku. In totale, nella sua prima stagione a Milano il ... Leggi su zon

