IEG sceglie programma GBAC STAR per sanificazione quartieri fieristici di Rimini e Vicenza

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group ha scelto il programma GBAC STAR per raggiungere lo standard internazionale di sanificazione dei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza. Inizia così la Fase 2 del progetto #safebusiness di IEG varato già lo scorso mese di maggio. Forte dell'esperienza maturata in ambito internazionale nelle pulizie in ambienti dove, in passato, si sono diffusi agenti patogeni, dall'influenza a malattie infettive resistenti agli antibiotici, il programma GBAC STAR permetterà di stabilire e mantenere sui processi di pulizia e sanificazione un controllo basato sulla formazione e responsabilizzazione del management e dei ...

Sanificazione al top per Ieg

La ripartenza per Ieg si avvicina. Il primo appuntamento sarà quello dal 18 al 23 agosto con il Meeting di Cl, che quest’anno si svolgerà al Palas. Per riprendere l’attività in piena sicurezza la Fier ...

