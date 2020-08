Detassazione TFS: chi va prima in pensione è premiato (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inps ha pubblicato la circolare numero 90/2020 che stabilisce la Detassazione del Trattamento di fine servizio (TFS) per il settore del pubblico impiego, introdotta nel decreto legge numero 4/2019, lo stesso decreto che ha approvato la pensione anticipata quota 100 e che prevede l’anticipo del trattamento di fine rapporto o fine servizio fino ad un tetto massimo di 45.000 euro, sotto forma di prestito agevolato a carico dello Stato. Per approfondire l’argomento sull’anticipo TFS, consigliamo di leggere: Anticipo TFS: beneficiari, finanziamento, calcolo, interessi e aliquota Irpef (guida completa) Detassazione del trattamento di fine rapporto (TFS) La Detassazione del Trattamento di fine rapporto opera fino ad un imponibile fiscale di 50mila euro e corrisponde a 1,5 punti percentuali per ... Leggi su notizieora

