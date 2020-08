Daydreamer: Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore con Demet (Di lunedì 3 agosto 2020) Una delle soap più amate e seguite in questo periodo è sicuramente Daydreamer con il bellissimo attore turco Can Yaman. Come ben sappiamo, la soap, è ambientata interamente in Turchia e i fan delle puntate trasmesse su Canale 5 si informano volentieri anche sulle anticipazioni. Qualcosa, però, è andato storto in una delle riprese più … L'articolo Daydreamer: Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore con Demet proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 3 agosto: Sanem e Can finalmente insieme - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM e CAN sui giornali scandalistici - sassa_dega_ : RT @TessaYoung2906: Can Divit ci crea troppe false illusioni. Non troverò mai un fidanzato a causa sua. #DayDreamer - CapezzutoF : RT @TafuniMina: ?? Can sta lasciando Polen per Sanem! Lui ancora non lo sa....sarà l’amore della sua vita?? Buongiorno Italia ???? Günaydi… - TessaYoung2906 : Can Divit ci crea troppe false illusioni. Non troverò mai un fidanzato a causa sua. #DayDreamer -